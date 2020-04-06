Лиза Туктамышева показала репетицию новой программы на карантине

6 Апр 2020 2020-04-06T13:05:26+03:00

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Фигуристка из Петербурга Лиза Туктамышева даже в условиях самоизоляции не теряет ни минуты. Девушка активно готовится к будущим выступлениями и уже разучивает новую программу. Своей репетицией спортсменка поделилась в подписчиками в социальных сетях, а также предложила поклонникам попробовать повторить за ней танец.

- Мы собрали большую часть номера и уже скоро покажем итог. А сейчас предлагаю вам принять непосредственное участие и потанцевать вместе со мной, - мотивировала спортсменка свих поклонников.

Лиза предложила всем разучить одну или сразу обе связки, которые она опубликовала в своем Instagram, записать видео и поделиться ими на своей странице в соцсети с определенной подписью, чтобы фигуристка смогла их увидеть и опубликовать у себя.

- Самые-самые крутые видео попадут в финальный видеоролик проекта и исполнители получат специальные призы от меня и от хореографа Юрия Смекалова, - подзадорила спортсменка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/771224" frameborder="0"></iframe> Туктамышева репетирует на карантине новую программу.Видео: Instagram liza_tuktik

ИСТОЧНИК KP.RU