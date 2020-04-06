Лиза Туктамышева показала репетицию новой программы на карантине
Фигуристка из Петербурга Лиза Туктамышева даже в условиях самоизоляции не теряет ни минуты. Девушка активно готовится к будущим выступлениями и уже разучивает новую программу. Своей репетицией спортсменка поделилась в подписчиками в социальных сетях, а также предложила поклонникам попробовать повторить за ней танец.
- Мы собрали большую часть номера и уже скоро покажем итог. А сейчас предлагаю вам принять непосредственное участие и потанцевать вместе со мной, - мотивировала спортсменка свих поклонников.
Лиза предложила всем разучить одну или сразу обе связки, которые она опубликовала в своем Instagram, записать видео и поделиться ими на своей странице в соцсети с определенной подписью, чтобы фигуристка смогла их увидеть и опубликовать у себя.
- Самые-самые крутые видео попадут в финальный видеоролик проекта и исполнители получат специальные призы от меня и от хореографа Юрия Смекалова, - подзадорила спортсменка.
Туктамышева репетирует на карантине новую программу.Видео: Instagram liza_tuktik
ИСТОЧНИК KP.RU