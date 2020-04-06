Прибывших из Санкт-Петербурга в Красноярский край отправят на строгий карантин

6 Апр 2020 2020-04-06T13:28:43+03:00

Прибывших в Красноярский край из Петербурга и Москвы отправят на 14-дневный карантин Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Все приезжие из Северной столице и Москвы будут вынуждены 14 дней находиться на самоизоляции

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Все жители Санкт-Петербурга, которые собираются отправится в Красноярский край в ближайшее время, должны быть готовы к строгому карантину. Как стало известно в понедельник, 6 апреля, всех приезжих петербуржцев будут отправлять на 14-дневную строгую самоизоляции. Эта мера введена с целью борьбы с распространением коронавируса.

- Красноярский край ввел 14-дневный карантин для всех, кто прибывает к ним из Петербурга или Москвы, - сообщили в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю.

Так, до тех пор пока пандемия в России не стихнет, по приезду в Красноярский край, петербуржцев не будут сразу же выпускать в город. Они будут вынуждены провести 14 дней в домашних условиях или специальных обсервациях. Важно, что это распространяется на любой вид транспорта: поезд, самолет, автобус.

Отметим, что такую же меру ввел и Новосибирск. 5 апреля 447 пассажиров из Москвы и Петербурга отправили на самоизоляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU