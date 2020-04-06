2020-04-06T13:46:12+03:00
Общество

«Дорогу жизни» начнут ремонтировать 7 апреля 2020 года

На трассе уложат асфальт по новому методу объемного проектирования
Лилия КОЗЛОВА
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"Дорогу жизни", соединяющую Петербург и Ленобласть, начнут ремонтировать 7 апреля"Дорогу жизни", соединяющую Петербург и Ленобласть, начнут ремонтировать 7 апреляФото: Тимур ХАНОВ
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В Ленинградской области начался дорожный сезон. Стало известно, что 7 апреля 2020 года рабочие приступят в ремонту знаменитой «Дороги жизни», которая спасла Ленинград в годы блокады. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- В ходе ремонтных работ на дороге будет уложен особо прочный асфальт, разработанный по методу объемного проектирования «Суперпейв», его главная особенность заключается в специальной методике подбора асфальтобетонной смеси, - рассказали в администрации Ленобласти.

Отмечается, что подбор покрытия ведется не по стандартным ГОСТам, а полностью учитывает интенсивность движения и климатические особенности. Кроме того, особое место занимает выбор вяжущего — основного материала, который придает асфальту долговечность. Испытания позволяют подобрать именно тот битум, который нужен для конкретного участка дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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