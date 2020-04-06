2020-04-06T13:57:35+03:00
Происшествия

«Педро» из Эквадора хотел возить по 50 кило кокаина в Петербург

Его подельника поймали с поличным в морском порту Северной столицы
Петр КИБЕР
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Чемпионат мира стал поводом на наркодельцов наладить поставки кокаина в Петербург.Чемпионат мира стал поводом на наркодельцов наладить поставки кокаина в Петербург.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Проходивший в России в 2018 году Чемпионат мира по футболу стал поводом для международного наркокартеля, планировавшего наладить канал поставки кокаина в Санкт-Петербург. Но преступный план сорвался, а один из дельцов, гражданин Эквадора, попал в руки правосудия.

- Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении уроженца южной Америки, обвиняемого по статьям за контрабанду наркотических средств и незаконный оборот наркотиков, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

По версии следствия, в октябре 2018 года обвиняемый вступил в группировку, созданную крупным международным наркодельцом по прозвищу «Педро». Сам «Педро», ранее увидев наплыв туристов в город на Неве во время футбольного чемпионата мира, намеревался поставлять крупные партии кокаина – до 50 килограммов за раз – в Петербург по морю.

Для этого он отправил подельника в город на Неве, чтобы встретить пробный груз в семь килограммов и продать его здесь. Но в дело вмешались оперативники и под видом покупателя задержали эквадорца, когда тот, забрав наркотик из морского контейнера в порту Петербурга, продал его «клиенту». Стоимость контрабандного кокаина была оценена почти в 190 тысяч долларов.

Теперь эквадорцу грозит в России очень долгий срок. При этом обвиняемый настаивает, чтобы его дело рассматривал суд присяжных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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