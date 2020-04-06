Видео-экскурсия по Петропавловскому собору открылась в сети

6 Апр 2020 2020-04-06T13:59:06+03:00

Все желающие смогут увидеть красоты храма, с которого начинался Петербург

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В условиях режима самоизоляции главные достопримечательности Санкт-Петербурга не оставляют горожан скучать. Специально для этого музей истории города создал видео-экскурсию по одному из главных и значимых храмов – Петропавловскому собору.

- Представляем вашему вниманию видео-экскурсию по Петропавловскому собору - доминанте архитектурного ансамбля Петропавловской крепости, памятнику петровского барокко, первому кафедральному храму северной столицы, усыпальнице Императорского Дома Романовых и мемориалу русской воинской славы, - рассказали в музее.

Первый деревянный храм был заложен еще 12 июня 1703 года, в год основания Петербурга. В 1712 году на его месте началось строительство каменного собора по проекту Доминико Трезини.

В Петропавловском соборе покоится прах всех российских императоров от Петра I до Николая II (кроме Петра II и Иоанна VI) и членов императорской семьи.

Экскурсия длится чуть больше 20 минут. За это время все делающие смогут увидеть золотое убранство собора, послушать о его истории, а также узнать интересные факты. Посмотреть экскурсию можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU