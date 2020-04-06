2020-04-06T14:25:45+03:00
Общество

Туман и мокрый снег накроют Ленобласть 7 апреля

Последующие дни в регионе будет бушевать сильный ветер
Лилия КОЗЛОВА
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МЧС предупредило о тумане и сильном ветре жителей ЛенобластиМЧС предупредило о тумане и сильном ветре жителей ЛенобластиФото: Артем КИЛЬКИН
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Во вторник, 7 апреля, жителей Ленинградской области ожидает необычная погода. По предупреждению МЧС региона, ночью в области будет мокрый снег и туман. А уже днем температура воздуха из минусовой резко поднимется до плюс 10 градусов и даже выше.

- 7 апреля на территории Ленинградской области ночью местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах слабый туман, - сообщили в МЧС.

По данным синоптиков, ночью в регионе температура воздуха будет держаться на уровне плюс 2- минус 3 градусов, а днем ожидается до плюс 11-16 градусов. Будьте осторожны, потому что близ водоемов все же не такая апрельская жара – всего плюс 8 градусов.

Также спасатели предупредили местных жителей об усилении ветра. Ночью 8 и утром 9 апреля шквальный ветер силой 15-18 метров в секунду может начать ломать деревья, сносить плохо закрепленные конструкции и ворошить вещи на незакрытых балконах. Поэтому лучше принять меры безопасности заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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