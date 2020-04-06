2020-04-06T14:52:53+03:00
Общество

Начисление пени за неуплату капремонта отменили на время карантина в Ленобласти

В регионе ввели новые меры для поддержки граждан в условиях самоизоляции
Лилия КОЗЛОВА
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Начисление пени за неуплату капремонта отменили на время свмоизоляции в ЛенобластиНачисление пени за неуплату капремонта отменили на время свмоизоляции в ЛенобластиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В связи с самоизоляцией населения, которая объявлена для борьбы с распространением коронавируса в стране, администрация Ленинградской области вводит меры для поддержки граждан. В понедельник, 6 апреля 2020 года, стало известно, что в регионе не будет начисляться пени за неуплату взносов на капитальный ремонт.

- На время действия ограничительных мер в Ленинградской области временно не будут начисляться пени за неуплату взносов на капремонт, - сообщили в администрации 47-го региона.

Таким образом, местные жители, которые не смогут вовремя оплатить квитанции, не должны будут выплачивать дополнительные деньги.

Также в Ленобласти работают волонтерские движения, которые помогают пожилым людям. К 6 апреля они уже отработали более 200 заявок, поступивших на круглосуточную горячую линию. Добровольцы помогают пожилым ленинградцам с покупкой продуктов и лекарств, оплатой услуг ЖКХ, решении бытовых вопросов. Помимо волонтеров нуждающимся в помощи жителям помогают работники администраций и социальных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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