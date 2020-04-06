2020-04-06T18:28:32+03:00
Происшествия

Отец 15 минут пытался спасти 2-летнего сына, подавившегося курагой

Пока скорая ехала, медики по телефону давали инструкции, но тщетно
Петр КИБЕР
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2-летний ребенок погиб в подмосковном Одинцово, поперхнувшись курагой.2-летний ребенок погиб в подмосковном Одинцово, поперхнувшись курагой.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Трагедией завершился обычный завтрак в семье жителей подмосковного города Одинцово. 2-летний ребенок, которого кормила мать, поперхнулся и начал задыхаться. Отец тут же вызвал скорую и бросился на помощь сыну.

- Пока бригада медиков была в пути, врач службы спасения по громкой связи подробно объяснял отцу, какие действия нужно предпринять для спасения ребенка. Мужчина 15 минут выполнял все указания врача, изо всех сил стараясь вернуть сына к жизни, - пишет kp.ru.

Увы, но реанимационные действия не помогли. Когда врачи вбежали в квартиру, малыш уже не подавал признаков жизни. Ребенка попытались откачать, но вскоре медики были вынуждены зафиксировать смерть мальчика.

Позднее оказалось, что кусочек кураги попал ребенку в разветвление бронхов и перекрыл дыхательные пути. Спасти ребенка было нельзя.

Обстоятельства трагедии устанавливает местное управление Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Отец 15 минут пытался спасти 2-летнего сына, подавившегося курагой
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