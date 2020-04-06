2020-04-06T20:44:46+03:00
Общество

Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге на 6 апреля 2020 года: близко к антирекорду

Тем не менее, большинство петербуржцев решило остаться дома в течение всего дня
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Комсомолка" узнала индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге на 6 апреля 2020 года."Комсомолка" узнала индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге на 6 апреля 2020 года.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Жители Северной столицы, преимущественно, продолжают дисциплинированно сидеть по домам в нерабочий апрель. По данным «Яндекса», индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге на 6 апреля 2020 года на 18:00 составил 3,1 балла.

- По данному показателю Санкт-Петербург идет вровень с Москвой. Самый низкий индекс в 2,9 балла был в Петербурге с 13:00 по 16:00. Самый высокий – 5 балов с 02:00 по 06:00, - передает статистика «Яндекса».

Напомним, что 6 апреля может стать антирекордным днем по качеству самоизоляции в Петербурге. Пока что худшие показатели индекса были 28 и 30 марта с 3 баллами. Лучшим днем за все время самоизоляции стало 5 апреля со средним показателем 4 балла.

Ранее «Комсомолка» опубликовала подробный список штрафов в городе в период самоизоляции. Например, игры на детских площадкам могут закончиться взысканием до 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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