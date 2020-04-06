В Пулково ответили на новости о заражении одного из сотрудников коронавирусом

6 Апр 2020 2020-04-06T21:04:56+03:00

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Смерть от коронавируса в Ленинградской области оказалась фейком, что подтвердили власти и пресс-служба Пулково. Вечером 6 апреля некоторые СМИ в области и Петербурге распространили слухи, что опасная инфекция впервые сразила насмерть одного из сотрудников аэропорта, имевшего прописку в Всеволожске. На это пресс-служба правительства Ленобласти ответила с иронией, сославшись на фильм «Служебный роман»: «Бубликов жив!».

- Пациент больницы имени Боткина с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», житель Санкт-Петербурга, имеющий загородный дом в Новосаратовке Всеволожского района Ленинградской области – жив. Желаем ему и всем нашим читателям отменного здоровья! Друзья, не верьте слухам, - отметили в пресс-службе.

В Пулково добавляют, что ни у одного из сотрудников аэропорта не обнаружили коронавирус.

Это не первый фейк об опасной инфекции. Ранее в Петербурге возбудили уголовное дело за лживую публикацию в соцсетях, связанную с коронавирусом. Авторам некоторых других фейков, например, о стрельбе военных при выезде из Мурино, грозит разве что блокировка от Роскомнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU