Пенсионерам, работающим в Петербурге во время самоизоляции, выделят проездные билеты

6 Апр 2020 2020-04-06T21:46:49+03:00

В Петербурге поддержат пенсионеров, которые продолжают работать во время режима самоизоляции. Фото: Артем КИЛЬКИН

30% из 1,4 млн пенсионеров продолжают ездить на работу в Северной столице, несмотря на коронавирус

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Власти Петербурга намерены поддержать пенсионеров, которые продолжают работать даже во время режима самоизоляции по коронавирусу. Губернатор дал поручение комитету по социальной политике, в первую очередь, обеспечить пожилых горожан проездными билетами на общественный транспорт. Напомним, петербуржцам с возрастом 65+ отменили льготы из-за угрозы заражения коронавирусом.

- Сегодня в Петербурге проживает почти 1,4 миллионов граждан пенсионного возраста. 30% из них продолжают трудиться, причем в таких отраслях, которые в нерабочие для всей страны дни находятся «на передовой» – медицина, ЖКХ, пищевая промышленность, социальная сфера, почта, дошкольное образование. Мы должны их поддержать, - цитирует губернатора Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Также власти намерены усилить контроль за выполнением социальной помощи пенсионерам, поскольку по новому постановлению правительства их обязали соблюдать режим самоизоляции. «Комсомолка» проверила, как работают волонтеры, покупающую еду и лекарства пожилым горожанам.

ИСТОЧНИК KP.RU