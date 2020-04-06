Игрок «Зенита» Оздоев раскритиковал горожан, выходящих из дома в режим самоизоляции

6 Апр 2020 2020-04-06T22:07:26+03:00

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Плохую самоизоляцию петербуржцев заметил игрок «Зенита» Магомед Оздоев. В своем Twitter полузащитник сине-бело-голубых раскритиковал горожан, которым не сидится дома во время угрозы распространения коронавируса. Магомед отметил, что город живет обычной жизнью, как будто не замечая пандемии.

- А мне интересно, в Питере есть самоизоляция?! Столько машин из окна и людей я видел всегда. В такую минуту людям нужно понимать, что происходит и быть ответственными, - написал Оздоев.

Многие подписчики зенитовца согласились с ним, что людей в Петербурге и вправду чуть больше обычного. Эти слова подтверждают и данные по индексу самоизоляции от «Яндекса» за 6 апреля 2020 года. Понедельник может стать антирекордным для Северной столицы за все время ограничительных мер по коронавирусу. С 13:00 по 16:00 индекс самоизоляции в Петербурге составил всего лишь 2,9 балла из пяти. Самым лучшим «домашним» днем стало 5 апреля с показателем самоизоляции в 4 балла.

Оздоев усомнился в самоизоляции Петербурга в своем Twitter. Фото: twitter.com/E27A

ИСТОЧНИК KP.RU