«Мы не герои»: Комздрав показал будни врачей Боткинской больницы, лечащих петербуржцев от коронавируса

6 Апр 2020 2020-04-06T22:33:07+03:00

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Комитет по здравоохранению Петербурга снял на видео будни врачей Боткинской больницы, которые лечат горожан от коронавируса. Героем ролика оказался заведующий отделением Владимир Александрович Капацына. Его обыденной одеждой стал набор из двух перчаток, комбинезона, маски и бахил, ведь только так можно контактировать с больными, лежащими в инфекционных боксах.

- Каждый день нам необходимо осматривать пациентов, проверять их состояние, корректировать лечение. Работа тяжелая, но интересная. Мы не герои. Мы выполняем свою работу. И понимаем, что от нее зависит очень многое, - рассказывает Владимир Капацына.

Врачи проводят много времени у себя на работе, а вот дома – считанные часы. Но медики, медсестры и санитары готовы к такому режиму, а их родные понимают, что это необходимость.

Напомним, 6 апреля в Петербурге еще 35 человек заразились коронавирусом. Сейчас в Боткинской больнице лежат 144 пациента с диагностированной опасной инфекцией.

Будни врачей Боткинской больницы, спасающих петербуржцев от коронавируса.Видео: vk.com/komzdravspb

ИСТОЧНИК KP.RU