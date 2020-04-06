2020-04-06T22:48:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Первый случай смерти пациента с коронавирусом зафиксировали в Новгородской области

Он получил инфекцию от родственника, приехавшего из соседнего региона
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Новгородской области умер первый человек с коронавирусом.В Новгородской области умер первый человек с коронавирусом.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Новгородской области зафиксировали первый случай смерти пациента с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Андрей Никитин. Точную причину смерти озвучат во вторник 7 апреля. Известно, что пациент с коронавирусом перенес инсульт и имел ряд сопутствующих заболеваний. Опасную инфекцию он получил от родственника.

- Это пример той ситуации, которая произошла лишь только потому, что кто-то подумал, что «меня этой не коснется» и проявил беспечность. Источником заражения этого человека стал один из родственников, который приехал из соседнего региона. Не зная о том, что он является носителем инфекции (напомню, что болезнь может себя проявить и на 10-й день), этот родственник пренебрег всеми установленными правилами. Итог – понятен, – сообщил губернатор на своей официальной странице во «Вконтакте».

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Новгородской области выявили 5 случаев заражения коронавирусом. Недавно власти региона потратили полмиллиона рублей на закупку дополнительных расходных материалов для инфекционной больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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