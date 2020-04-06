2020-04-06T23:15:26+03:00
Общество

Число транспорта в Петербурге увеличат из-за повышенного спроса во время самоизоляции

С 6 апреля перевозчики сократят интервалы движения транспорта на популярных маршрутах
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге увеличат число транспорта из-за повышенного спроса горожан во время самоизоляции.В Петербурге увеличат число транспорта из-за повышенного спроса горожан во время самоизоляции.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге увеличат число общественного транспорта из-за повышенного спроса горожан, которые продолжают работать и ездить на автобусах, троллейбусах и трамваях во время самоизоляции. 6 апреля к утреннему час пику для пассажиров выделили так называемый «горячий резерв», направленный сразу на 13 популярных маршрутов. Например, три автобуса №2 добавились к направлению «Железнодорожная станция Лигово – Театральная площадь».

- СПб ГКУ «Организатор перевозок» следит за информацией от перевозчиков и пассажиров. Для сохранения здоровья петербуржцев с 6 апреля планируется сокращать интервалы движения транспорта на наиболее популярных направлениях, - отмечают в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

Напомним, все станции метро в Петербурге с 1 апреля 2020 работают до 22.00, а автобусы - до 23.00. На такие меры пошли из-за снижения пассажиропотока во время режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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