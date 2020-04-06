2020-04-06T23:44:18+03:00
Общество

Мишустин призвал губернаторов не закрывать границы регионов

Премьер-министр России посоветовал градоначальникам быть адекватными
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Михаил Мишустин призвал губернаторов не закрывать границы регионов.Михаил Мишустин призвал губернаторов не закрывать границы регионов.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Премьер-министр Михаил Мишустин обратился к губернаторам регионов России с призывом не закрывать границы «на замок». Он заявил, что это недопустимо и попросил всех градоначальников быть адекватными. Ранее президент Владимир Путин дал губернаторам дополнительные полномочия для создания оптимального режима по ограничительным мерам, однако речи о закрытии регионов не было.

- На прошлой неделе были выявлены прецеденты, когда начальство некоторых регионов закрывало административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию. Сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны. За выходные ситуация исправилась, - пишет kp.ru со ссылкой на совещание Михаила Мишустина со своими заместителями.

Также премьер-министр отметил, что с 6 апреля возобновятся авиарейсы, возвращающие россиян из заграничных стран. Помимо этого Михаил Мишустин утвердил правила возмещения стоимости билетов на культурные мероприятия, что внезапно отменились из-за коронавируса. Теперь горожанам можно подать заявление с требованием вернуть деньги в течение 6 месяцев с момента снятия в России ограничительных режимов. Средства, потраченные на билеты, обязаны вернуть не позднее 30 дней после обращения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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