Петербурженка прятала наркотики в мягких игрушках и у детских площадок

7 Апр 2020 2020-04-07T00:15:48+03:00

В Петербурге будут судить девушку, которая делала закладки с наркотиками в мягких игрушках. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Молодая петербурженка, которая некоторое время умело делала закладки с наркотиками в игрушках и у детских площадок, попалась правоохранительным органам. Теперь ее обвиняют в совершении сразу 7 преступлений по статьям за покушение на незаконный сбыт психотропных веществ или наркотических средств. 6 апреля прокуратура Петроградского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девушки.

- По версии следствия, обвиняемая в марте 2020 года занималась незаконным сбытом наркотических средств с использованием тайников, размещала их в мягких игрушках, которые оставляла в жилых домах, а также зарывала наркотики у детских площадок. Сотрудники полиции по месту жительства обвиняемой изъяли незаконные вещества, - сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Уголовное дело уже направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU