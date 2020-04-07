2020-04-07T01:46:47+03:00
Общество

Среднюю продолжительность здоровой жизни в Петербурге хотят увеличить до 68,7 лет

В Смольном обсудили меры финансовой, медицинской и социальной поддержки пенсионеров
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге намерены увеличить среднюю продолжительность здоровой жизни.В Петербурге намерены увеличить среднюю продолжительность здоровой жизни.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Власти Петербурга поставили задачу увеличить среднюю продолжительности здоровой жизни до 68,7 лет. В связи с этим в Смольном обсудили меры финансовой, медицинской и социальной поддержки для пенсионеров вплоть до 2025 года. По словам чиновников, в Северной столице средняя продолжительность жизни постоянно растет. В 2018 году она составила 76 лет, что на 3 года больше, чем в среднем по России. Петербурженки доживают обычно до 80 лет, а мужчины до 71 года.

- В Петербурге сегодня проживают 1 миллион 398 тысяч пенсионеров, что больше 25,9% от общей численности населения города. Численность лиц пожилого возраста старше 60 лет составляет 1 миллион 197 тысяч, - рассказывают в Смольном.

Власти поделились любопытной статистикой работы службы социальных участковых. За первые полгода в нее обратились более 142 тысяч пожилых петербуржцев. Услуги сиделок получили почти 3 тысячи человек, а социальным такси воспользовались 38 тысяч пенсионеров. Оказалось, бабушки и дедушки охотно осваивают компьютерную грамотность – таковых уже 27 тысяч человек. Также в 2020 году больше 2 тысяч пенсионеров пройдут обучение и профессиональную переподготовку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Среднюю продолжительность здоровой жизни в Петербурге хотят увеличить до 68,7 лет
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