2020-04-07T07:47:23+03:00
Общество

В Петербурге во вторник, 7 апреля, потеплеет до плюс 15 градусов

Утром в городе появился слабый туман
Лилия КОЗЛОВА
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Во вторник в Петербурге до +15 градусов тепла и переменная облачностьВо вторник в Петербурге до +15 градусов тепла и переменная облачностьФото: Артем КИЛЬКИН
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Невероятно теплый день ожидает жителей Санкт-Петербурга во вторник, 7 апреля. После долгой и прохладной недели, в город заглянет яркое утреннее солнце, сопровождаемое в некоторых районах туманом. Температура воздуха прогреется до плюс 15 градусов. Отличная погода для того, чтобы соблюдать самоизоляцию сидя на балконе.

- Во вторник, 7 апреля, в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность, без существенных осадков, в конце дня кратковременный дождь. Ночью и утром местами слабый туман, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ночью в городе температура воздуха не превышала плюс 2 градусов, но уже к обеду произойдет резкий скачек до плюс 13-15 градусов, в прибрежных районах до плюс 10 градусов.

Увы, такая теплая погода продержится только один день. В среду, 8 апреля, будет тоже выше 10 градусов тепла, а в четверг, 9 апреля, температура будет держаться на уровне плюс 6-8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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