2020-04-07T08:21:36+03:00
Происшествия

Два авто разбились всмятку в ДТП на Волхонском шоссе

Обе машины превратились в груду металлолома
Лилия КОЗЛОВА
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Жесткая авария произошла на Волхонском шоссе в Санкт-Петербурге утром во вторник, 7 апреля. Две иномарки столкнулись на огромной скорости и в одну секунду обе превратились в груду металлолома. Об ДТП в соцсети рассказали очевидцы произошедшего.

- В «Киа Рио» от лобового удара даже подушки не выстрелили, - удивился один из участников обсуждения ДТП.

На кадрах, опубликованных в сети, видно две машины. Они настолько в искореженном и разбитом состоянии, что даже марки различить сложно.

Очевидцы пока что не рассказывают, что же произошло на данном участке дороги. Судя по характерам вмятин, один из автомобилистов, мог приехать в бок другому. По предварительным данным, третьего участника ДТП нет.

Также нет информации о пострадавших в этой страшной аварии. На данный момент на месте работает бригада скорой помощи, а также дорожные инспекторы, которые после проверки дадут официальное заключение происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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