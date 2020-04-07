Более 11 колес потеряли автомобилисты на дырявой дороге в Мурино

7 Апр 2020 2020-04-07T09:10:32+03:00

Водители жалуются на большое количество ям на подъезде в Ленинградскую область

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Автомобилисты Петербурга пожаловались на ужасное состояние дороги в Мурино. Из-за огромного количество ям и неровностей на трассе, машины на ходу теряют колеса. Очередной автомобиль снова стал жертвой дорожного покрытия. Благо, из людей никто не пострадал. Об том автомобилистка рассказал в социальной сети.

- Дорога на Мурино сегодня стала настоящей трассой с препятствиями! Без потерь не обошлось: минус три колеса и один бампер, - пожаловалась автомобилистка.

Женщина рассказала, что ее выручил ближайший шиномонтаж, где ей быстро поставили колеса на место. Также она отметила, что по словам очевидцев в этом месте уже «более 11 колес ушли в мир иной».

- В дождливую погоду там ловят яму очень часто. Я недавно пробил там новое колесо, - подтвердил еще один участник обсуждения.

Пользователи соцсети посоветовали автомобилистам объединиться и обратиться в дорожные службы или администрацию области, чтобы решить проблему с коварной дорогой.

ИСТОЧНИК KP.RU