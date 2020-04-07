Более 11 колес потеряли автомобилисты на дырявой дороге в Мурино
Автомобилисты Петербурга пожаловались на ужасное состояние дороги в Мурино. Из-за огромного количество ям и неровностей на трассе, машины на ходу теряют колеса. Очередной автомобиль снова стал жертвой дорожного покрытия. Благо, из людей никто не пострадал. Об том автомобилистка рассказал в социальной сети.
- Дорога на Мурино сегодня стала настоящей трассой с препятствиями! Без потерь не обошлось: минус три колеса и один бампер, - пожаловалась автомобилистка.
Женщина рассказала, что ее выручил ближайший шиномонтаж, где ей быстро поставили колеса на место. Также она отметила, что по словам очевидцев в этом месте уже «более 11 колес ушли в мир иной».
- В дождливую погоду там ловят яму очень часто. Я недавно пробил там новое колесо, - подтвердил еще один участник обсуждения.
Пользователи соцсети посоветовали автомобилистам объединиться и обратиться в дорожные службы или администрацию области, чтобы решить проблему с коварной дорогой.
ИСТОЧНИК KP.RU