Жители Мурино бесплатно делятся книгами со всеми желающими

7 Апр 2020 2020-04-07T09:45:15+03:00

Горожане оставляют коробки с играми и раскрасками для своих соседей

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Режим самоизоляции некоторых людей делает более подозрительными и недоверчивыми, а некоторых наоборот сплачивает. Так, жители одного из домов в Мурино, Ленинградской области, решили поделиться со своими соседями книгами, играми и раскрасками. Важно, что все это ни делают безопасно – бесконтактным способом.

- Соседи! Многие из вас сидят сейчас с детьми дома, поэтому отдам книжки, - появилось объявление в парадной дома 13 на бульваре Менделеева.

Под объявлением стоят коробки: в одной книги, в другой пазлы и настольные игры. Также указано, что все вещи обработаны антисептиком, чтобы люди не боялись брать книги и нести домой детям.

Там же появилась и записка от довольных соседей с благодарностью:

- Спасибо огромное. Очень вовремя. Взяли три книги. Прочитаем, вернем сюда же.

Некоторые пользователи сети осудили такой жест, отметив, что так начнет распространяться коронавирус. Однако большинство оценило добрососедский поступок и заметили, что все книги обработаны антисептиком. А такое заботливое отношение дорогого стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU