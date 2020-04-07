В центре Петербурга девушку из Иваново ударили ножом в ногу

7 Апр 2020 2020-04-07T10:11:55+03:00

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Полицейские Центрального района Санкт-Петербурга ищут неизвестного мужчину, который днем в минувший понедельник с ножом напал на девушку. Пострадавшая получила ранение в ногу и была увезена в больницу на скорой помощи.

- 6 апреля в 15:31 в полицию по номеру 112 поступило сообщение от очевидца, который сообщил, что у дома 6 по Гончарной улице мужчина ударил женщину предметом, похожим на нож, в ногу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Прибывшие на вызов полицейские установили, что раненой оказалась 22-летняя уроженка Ивановской области. Девушку срочно госпитализировали с ранением бедра, повреждением бедренной артерии, а также травмами головы и отравлением этанолом. Есть вероятность, что потерпевшая выпивала перед нападением.

А за поиски злоумышленника взялись стражи порядка. Им предстоит найти опасного молодого человека в возрасте около 25 лет с ножом и выяснить мотивы преступления.

А пока нападавший не найден, горожанам, особенно живущим в Центральном районе, стоит быть осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU