Двое отобрали собаку у петербурженки во время прогулки

7 Апр 2020 2020-04-07T10:29:09+03:00

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Жительница Санкт-Петербурга в один момент лишилась своего домашнего любимца. Утром в понедельник, 6 апреля, 37-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала, что у нее во время прогулки украли собаку. Куда ушли люди с ее псом, она не знает и просит помощи в розыске любимца.

- По рассказам заявительницы, в 18:45 часов в воскресенье, 5 апреля, она гуляла с собакой в Пискаревском парке. Там она столкнулась с парочкой – мужчиной и женщиной. Между ними завязался конфликт, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

В ходе скандала, парочка отняла у женщины собаку и ушла в неизвестном направлении. Почему хозяйка не смогла отбить своего любимца у похитителей, она не сообщила.

Украденная собака – лабрадор бежевого окраса с красным ошейником.

Также женщина запомнила своих обидчиков, оба лет 30-ти. Мужчина ростом около 165 сантиметров, был одет во все черное. Женщина ростом 170 сантиметров, была одета в желтую куртку и черные брюки, черные волосы собраны в хвост.

ИСТОЧНИК KP.RU