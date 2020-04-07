Надежда Бабкина оказалась в больнице с подозрением на коронавирус

7 Апр 2020 2020-04-07T10:29:34+03:00

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Еще одна звезда отечественной эстрады оказалась на больничной койке с подозрением на коронавирус. Вслед за Львом Лещенко, счастливо излечившимся от инфекции и Игорем Николаевым, также избежавшим неприятных последствий, под присмотр врачей угодила Надежда Бабкина.

- О том, что 70-летняя Народная артистка госпитализирована, стало известно вечером 6 апреля. По предварительным данным, у Надежды Бабкиной диагностирована пневмония, а кроме того, сделан анализ на коронавирус, - пишет kp.ru.

При этом на звонки журналистов не отвечает ни сама артистка, ни ее сын, ни многочисленные помощники Бабкиной и ее коллеги по телешоу «Модный приговор». Есть от чего заволноваться поклонникам.

Тем более, что 19 марта певица шумно праздновала свое 70-летие, а главным гостем был популярный в 90-х исполнитель Александр Буйнов, за пару дней до этого посетивший «коронавирусную» вечеринку, где мог подхватить инфекцию и Лев Лещенко.

Впрочем, сама Бабкина, хоть и не выходит на связь, пару дней назад опубликовала обращение к фанатам в своем «Инстаграме» и призвала всех соблюдать правила самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU