В Петербурге начали дезинфицировать дороги от коронавируса

7 Апр 2020 2020-04-07T10:45:04+03:00

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Комитет по Благоустройству Санкт-Петербурга объявил о начале масштабной дезинфекции всех автодорог города. С 7 апреля на улицы Северной столицы выйдут коммунальные машины, которые будут поливать асфальт специальным противовирусным средством.

- В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора будет использоваться раствор гипохлорита натрия 0.06%, - сообщает пресс-служба Смольного.

По заверениям чиновников, антисептик в такой концентрации не опасен для человека, животных и растений. Зато обработка улиц позволит улучшить санитарную обстановку в городе.

Надо сказать, что этот раствор – не новинка. Его регулярно применяет «Водоканал» и даже производит его на собственных предприятиях. Н нему и обратились за советами сотрудники Комблага.

Мыть город хлорсодержащей жидкостью будут ежедневно. Особое внимание уделят павильонам на остановках общественного транспорта, в первую очередь, у метро, где большой поток пассажиров.

Это необходимо для того, чтобы остановить распространение коронавируса. Только за сутки с 6 по 7 апреля в городе выявлено 69 новых случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU