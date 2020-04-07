2020-04-07T10:51:54+03:00
Общество

Многодетным семьям выплатят по 3 тысячи рублей на ребенка из-за коронавируса в Ленобласти

В случае потери работы, родители получат по 5 тысяч рублей на содержание одного ребенка
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Многодетным семьям выплатят по 3 тысячи или 5 тысяч рублей на ребенка из-за коронавируса в ЛенобластиМногодетным семьям выплатят по 3 тысячи или 5 тысяч рублей на ребенка из-за коронавируса в ЛенобластиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

В Ленинградской области в связи с пандемией коронавируса вводят новые меры поддержки местным жителям. Как стало известно во вторник, 7 апреля 2020 года, регион собирается осуществлять выплаты многодетным и малообеспеченным семьям на содержание детей.

- Комитет по социальной защите предложил на время ограничительных мер поддержать все многодетные и малообеспеченные семьи единовременной выплатой 3000 рублей на ребенка, - сообщили в администрации Ленобласти.

Также отмечается, что в случае ухудшения в семье ситуации с доходами или потерей работы или заработка, выплата будет увеличена и составит 5 тысяч рублей на ребенка.

Губернатор области Александр Дрозденко поддержал инициативу. На данный момент документ находится в разработке.

Напомним, что на время режима самоизоляции, школьники переведены на дистанционное обучение. Однако не все могут учиться в таком формате. У 3,5 тысяч учащихся региона нет гаджетов. Власти попросили неравнодушных жителей помочь детям решить эту проблему.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почти 7 тысяч человек проверили на коронавирус за сутки в Санкт-Петербурге
18 потенциально зараженных коронавирусом сдали анализы в Ленинградской области
Генштаб объяснил, что будет с весенним призывом, когда военкоматы ушли на удаленку
Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 7 апреля 2020: неподтвержденный умерший и без новых заболевших
Многодетным семьям выплатят по 3 тысячи рублей на ребенка из-за коронавируса в Ленобласти
В Петербурге начали дезинфицировать дороги от коронавируса
Надежда Бабкина оказалась в больнице с подозрением на коронавирус
Двое отобрали собаку у петербурженки во время прогулки
В центре Петербурга девушку из Иваново ударили ножом в ногу
Мужчина забил до смерти знакомую в свой день рождения
Жители Мурино бесплатно делятся книгами со всеми желающими
Более 11 колес потеряли автомобилисты на дырявой дороге в Мурино
Два авто разбились всмятку в ДТП на Волхонском шоссе
В Петербурге во вторник, 7 апреля, потеплеет до плюс 15 градусов
Бездомным Петербурга начали раздавать продукты и средства личной гигиены
Среднюю продолжительность здоровой жизни в Петербурге хотят увеличить до 68,7 лет
Дзюба, играя за «Зенит», вышел в суперфинал киберспортивного чемпионата России
Петербурженка прятала наркотики в мягких игрушках и у детских площадок
Мишустин призвал губернаторов не закрывать границы регионов
Число транспорта в Петербурге увеличат из-за повышенного спроса во время самоизоляции
Первый случай смерти пациента с коронавирусом зафиксировали в Новгородской области
«Мы не герои»: Комздрав показал будни врачей Боткинской больницы, лечащих петербуржцев от коронавируса
Игрок «Зенита» Оздоев раскритиковал горожан, выходящих из дома в режим самоизоляции
Пенсионерам, работающим в Петербурге во время самоизоляции, выделят проездные билеты
Больше тысячи полицейских ищут нарушителей самоизоляции в скверах и парках Петербурга
В Пулково ответили на новости о заражении одного из сотрудников коронавирусом
Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге на 6 апреля 2020 года: близко к антирекорду