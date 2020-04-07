Многодетным семьям выплатят по 3 тысячи рублей на ребенка из-за коронавируса в Ленобласти

7 Апр 2020 2020-04-07T10:51:54+03:00

Многодетным семьям выплатят по 3 тысячи или 5 тысяч рублей на ребенка из-за коронавируса в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В случае потери работы, родители получат по 5 тысяч рублей на содержание одного ребенка

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В Ленинградской области в связи с пандемией коронавируса вводят новые меры поддержки местным жителям. Как стало известно во вторник, 7 апреля 2020 года, регион собирается осуществлять выплаты многодетным и малообеспеченным семьям на содержание детей.

- Комитет по социальной защите предложил на время ограничительных мер поддержать все многодетные и малообеспеченные семьи единовременной выплатой 3000 рублей на ребенка, - сообщили в администрации Ленобласти.

Также отмечается, что в случае ухудшения в семье ситуации с доходами или потерей работы или заработка, выплата будет увеличена и составит 5 тысяч рублей на ребенка.

Губернатор области Александр Дрозденко поддержал инициативу. На данный момент документ находится в разработке.

Напомним, что на время режима самоизоляции, школьники переведены на дистанционное обучение. Однако не все могут учиться в таком формате. У 3,5 тысяч учащихся региона нет гаджетов. Власти попросили неравнодушных жителей помочь детям решить эту проблему.

ИСТОЧНИК KP.RU