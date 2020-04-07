Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 7 апреля 2020: неподтвержденный умерший и без новых заболевших
Минувшие сутки оказались не самыми спокойными для медиков Ленинградской области. Вечером 6 апреля появилась информация, что от коронавируса скончался житель Всеволожского района. Поначалу новость подхватили многие СМИ, однако позднее пришло опровержение. А в свежей статистике по заболевшим и умершим, Ленинградской области и вовсе нет.
- По состоянию на утро 7 апреля число подтвержденных случаев коронавируса в Ленинградской области осталось прежним – 62 человека, - сообщает Оперативный штаб по предотвращению коронавирусной инфекции.
Таким образом, статистика для региона на 7 апреля такая: заболевших – 62, выздоровевших -1, умерших – 0.
При этом в соседнем Санкт-Петербурга за минувшие сутки выявлено сразу 69 случаев коронавируса. Общее количество пациентов с подтвержденным диагнозом достигло в городе 295 человек. 32 при этом вылечились, а двое скончались.
Общее число заболевших по России достигло 7497 человек, 494 выздоровели, а 58 умерли.
ИСТОЧНИК KP.RU
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