Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 7 апреля 2020: неподтвержденный умерший и без новых заболевших

7 Апр 2020 2020-04-07T11:01:19+03:00

За сутки в Ленобласти коронавирусом никто не заболел. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За сутки в Ленинградской области не выявлено ни одного случая коронавируса

Изменить размер текста: A A

Минувшие сутки оказались не самыми спокойными для медиков Ленинградской области. Вечером 6 апреля появилась информация, что от коронавируса скончался житель Всеволожского района. Поначалу новость подхватили многие СМИ, однако позднее пришло опровержение. А в свежей статистике по заболевшим и умершим, Ленинградской области и вовсе нет.

- По состоянию на утро 7 апреля число подтвержденных случаев коронавируса в Ленинградской области осталось прежним – 62 человека, - сообщает Оперативный штаб по предотвращению коронавирусной инфекции.

Таким образом, статистика для региона на 7 апреля такая: заболевших – 62, выздоровевших -1, умерших – 0.

При этом в соседнем Санкт-Петербурга за минувшие сутки выявлено сразу 69 случаев коронавируса. Общее количество пациентов с подтвержденным диагнозом достигло в городе 295 человек. 32 при этом вылечились, а двое скончались.

Общее число заболевших по России достигло 7497 человек, 494 выздоровели, а 58 умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU