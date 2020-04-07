Генштаб объяснил, что будет с весенним призывом, когда военкоматы ушли на удаленку

7 Апр 2020 2020-04-07T11:19:21+03:00

В Генштабе пояснили, как будут работать военкоматы во время весеннего призыва. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Военные заверяют, что работа по подготовке списков новобранцев идет и в таких условиях

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Коронавирус, вмешавшийся в жизнь не только россиян, но и всех жителей планеты, сильно изменил привычное положение вещей. Так, весенний призыв, всегда начинающийся в апреле, в этот раз был под угрозой срыва. Такие шли слухи. Но в Минобороны их опровергли, президент подписал указ о начале призыва в установленные сроки. А в Генштабе рассказали, как в нынешних условиях пройдет сам процесс.

- Военные комиссариаты продолжают ритмично работать, но почти все их сотрудники действительно переведены на удаленный режим. Сбор или уточнение необходимых учетных данных о призывнике проводится «в дистанционном режиме» - по телефону или по электронной почте, - пишет kp.ru.

В Генштабе заверяют, что подготовка не останавливается ни на минуту. При этом военные понимают, что в нынешних условиях собирать сотни и тысячи новобранцев в военкоматах – значит рисковать их здоровьем.

- Главная задача, которая стоит сегодня перед нами, - не допустить возникновения и распространения коронавирусной инфекции среди призывников и военнослужащих, - заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский.

Поэтому отправку призывников войска отложили до 20 мая, а всех новобранцев перед этим будут тестировать на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU