18 потенциально зараженных коронавирусом сдали анализы в Ленинградской области

7 Апр 2020 2020-04-07T11:21:35+03:00

Еще 18 человек проверяют на коронавирус в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На 7 апреля 2020 года новых инфицированных в области не выявлено

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Роспотребнадзор Ленинградской области проводит тесты для выявления инфицированных коронавирусом. Так, во вторник, 7 апреля 2020 года, стало известно, что ведомство проверяет еще 18 человек, которые могут быть заражены новым вирусом COVID-19.

- Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о проведении дополнительных тестов по 18 возможным случаям заболевания коронавирусом, - рассказали в администрации региона.

Согласно данным ведомства, потенциальные зараженные, которые сейчас ожидают результатов тестирования, являются жителями Мурино, Сертолово, Кудрово, Всеволожска, Пикалево в Бокситогорского района, Гончарово в Выборгском районе, Выборга, Таммисуо и Тихвина.

Также отметим, что на 7 апреля в регионе новых зараженных коронавирусом выявлено не было. С начала пандемии в Ленинградской области были выявлены 62 случая инфицирования новым вирусом. За это время 1 человек выздоровел, смертей не было.

ИСТОЧНИК KP.RU