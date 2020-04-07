18 потенциально зараженных коронавирусом сдали анализы в Ленинградской области
Роспотребнадзор Ленинградской области проводит тесты для выявления инфицированных коронавирусом. Так, во вторник, 7 апреля 2020 года, стало известно, что ведомство проверяет еще 18 человек, которые могут быть заражены новым вирусом COVID-19.
- Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о проведении дополнительных тестов по 18 возможным случаям заболевания коронавирусом, - рассказали в администрации региона.
Согласно данным ведомства, потенциальные зараженные, которые сейчас ожидают результатов тестирования, являются жителями Мурино, Сертолово, Кудрово, Всеволожска, Пикалево в Бокситогорского района, Гончарово в Выборгском районе, Выборга, Таммисуо и Тихвина.
Также отметим, что на 7 апреля в регионе новых зараженных коронавирусом выявлено не было. С начала пандемии в Ленинградской области были выявлены 62 случая инфицирования новым вирусом. За это время 1 человек выздоровел, смертей не было.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»