2020-04-07T11:37:27+03:00
Общество

Почти 7 тысяч человек проверили на коронавирус за сутки в Санкт-Петербурге

Зафиксировано 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Около 7 тысяч человек сдали тест на коронавирус 6 апреля 2020 года в Санкт-ПетербургеОколо 7 тысяч человек сдали тест на коронавирус 6 апреля 2020 года в Санкт-ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге врачи и Роспотребнадзор ведут активную борьбу с коронавирусом. Одна из главных задач – быстрое выявление зараженных в городе. Так, за 6 апреля 2020 года в Северной столице на новую инфекцию было обследовано почти 7 тысяч человек. Они сейчас ожидают результатов тестирования.

- За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 6 957 человек. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 295 случаев заражения COVID-19, - сообщили в комитете здравоохранения города.

На 7 апреля количество зараженных в городе увеличилось на 69 человек. Все они находятся под наблюдением врачей, некоторые содержатся в Боткинской больнице.

Всего в Петербурге на карантине находится 8917 человек. Из них 35 - в обсерваторе, 7987 - на самоизоляции. Это граждане, которые с начала эпидемии вернулись в город из-за границы. Они должны находиться на карантине 14 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почти 7 тысяч человек проверили на коронавирус за сутки в Санкт-Петербурге
18 потенциально зараженных коронавирусом сдали анализы в Ленинградской области
Генштаб объяснил, что будет с весенним призывом, когда военкоматы ушли на удаленку
Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 7 апреля 2020: неподтвержденный умерший и без новых заболевших
Многодетным семьям выплатят по 3 тысячи рублей на ребенка из-за коронавируса в Ленобласти
В Петербурге начали дезинфицировать дороги от коронавируса
Надежда Бабкина оказалась в больнице с подозрением на коронавирус
Двое отобрали собаку у петербурженки во время прогулки
В центре Петербурга девушку из Иваново ударили ножом в ногу
Мужчина забил до смерти знакомую в свой день рождения
Жители Мурино бесплатно делятся книгами со всеми желающими
Более 11 колес потеряли автомобилисты на дырявой дороге в Мурино
Два авто разбились всмятку в ДТП на Волхонском шоссе
В Петербурге во вторник, 7 апреля, потеплеет до плюс 15 градусов
Бездомным Петербурга начали раздавать продукты и средства личной гигиены
Среднюю продолжительность здоровой жизни в Петербурге хотят увеличить до 68,7 лет
Дзюба, играя за «Зенит», вышел в суперфинал киберспортивного чемпионата России
Петербурженка прятала наркотики в мягких игрушках и у детских площадок
Мишустин призвал губернаторов не закрывать границы регионов
Число транспорта в Петербурге увеличат из-за повышенного спроса во время самоизоляции
Первый случай смерти пациента с коронавирусом зафиксировали в Новгородской области
«Мы не герои»: Комздрав показал будни врачей Боткинской больницы, лечащих петербуржцев от коронавируса
Игрок «Зенита» Оздоев раскритиковал горожан, выходящих из дома в режим самоизоляции
Пенсионерам, работающим в Петербурге во время самоизоляции, выделят проездные билеты
Больше тысячи полицейских ищут нарушителей самоизоляции в скверах и парках Петербурга
В Пулково ответили на новости о заражении одного из сотрудников коронавирусом
Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге на 6 апреля 2020 года: близко к антирекорду