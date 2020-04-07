Почти 7 тысяч человек проверили на коронавирус за сутки в Санкт-Петербурге

7 Апр 2020 2020-04-07T11:37:27+03:00

Около 7 тысяч человек сдали тест на коронавирус 6 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

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В Санкт-Петербурге врачи и Роспотребнадзор ведут активную борьбу с коронавирусом. Одна из главных задач – быстрое выявление зараженных в городе. Так, за 6 апреля 2020 года в Северной столице на новую инфекцию было обследовано почти 7 тысяч человек. Они сейчас ожидают результатов тестирования.

- За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 6 957 человек. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 295 случаев заражения COVID-19, - сообщили в комитете здравоохранения города.

На 7 апреля количество зараженных в городе увеличилось на 69 человек. Все они находятся под наблюдением врачей, некоторые содержатся в Боткинской больнице.

Всего в Петербурге на карантине находится 8917 человек. Из них 35 - в обсерваторе, 7987 - на самоизоляции. Это граждане, которые с начала эпидемии вернулись в город из-за границы. Они должны находиться на карантине 14 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU