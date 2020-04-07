2020-04-07T12:01:07+03:00
Происшествия

Нарушителя карантина, вернувшегося из Норвегии, с температурой госпитализировали в Санкт-Петербурге

Полиция выявила еще двоих нарушителей самоизоляции, которые отправились в пансионат «Заря» [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Троих нарушителей карантина, вернувшихся из-за границы, выявили в Санкт-ПетербургеТроих нарушителей карантина, вернувшихся из-за границы, выявили в Санкт-ПетербургеФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

«Карантинный» патруль за сутки выявил троих нарушителей режима самоизоляции в Санкт-Петербурге. Как стало известно во вторник, 7 апреля 2020 года, полиция провела рейд по гражданам, которые вернулись из-за границы и должны находиться дома в течение 14 дней. Однако оказалось, что не все соблюдают важное правило для предотвращения распространения коронавируса.

- 23-летняя уроженка Архангельска 3 апреля вернулась из Норвегии. Ей было вручено предписание. Однако при полицейской проверке было установлено, что девушка предписание игнорировала и по месту проживания на улице Шевченко, находилась с другими людьми, чем создавала потенциальную угрозу здоровью окружающих, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

В Калининском районе 60-летний мужчина, вернувшийся из Турции 24 марта, также нарушил карантин. Выяснилось, что он несколько раз ездил по городу на своей машине. Полиция застала мужчину дома на Суздальском проспекте.

Двоих нарушителей отправили в пансионат «Заря», а также выписали протокол об административном правонарушении.

Еще один 21-летний парень, который также 3 апреля вернулся из Норвегии из учебной командировки, нарушил карантин. Когда полиция нашла его, то у молодого человека была температура, о которой он никому не сообщил. Юношу экстренно госпитализировали в больницу имени Боткина.

Сейчас полиция проводит проверку и выясняет, с кем общались нарушители.

Нарушителей карантина по коронавирусу отправили в обсервацию и Боткина в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Массовое заражение коронавирусом произошло в Покровской больнице Санкт-Петербурга
Большие очереди выстроились перед банками в Петербурге
Выплаты малоимущим семьям с детьми начнут выдавать с июня 2020 года в Санкт-Петербурге
На Ржевке коммунальщики спасли двух кошек, запертых в квартире после смерти хозяйки
Температура воздуха в Петербурге превысила 16 градусов тепла
Выплаты по 5 тысяч на детей постараются сделать как можно быстрее
Огромные пробки появились в Санкт-Петербурге на вторую неделю самоизоляции
Санкт-Петербург готовится встречать рейс из Бангкока с россиянами на борту
Тепловые сети в Красногвардейском районе модернизировали на семь месяцев раньше срока
В Петербурге побит температурный рекорд: воздух прогрелся до +15,4 градусов
Волонтеры начали доставлять помощь пенсионерам на самокатах по Санкт-Петербургу
BMW влетел в стоящий автобус на Пулковском шоссе
Две легковушки за ночь сожгли в Светогорске
Иномарка насмерть сбила велосипедиста на Менделеевской улице
Коммунальщикам запретили отключать воду и свет за долги
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 7 апреля 2020 года составило 4 человека
Грабитель угрожал перерезать горло женщине в электричке на Лугу
Нарушителя карантина, вернувшегося из Норвегии, с температурой госпитализировали в Санкт-Петербурге
Почти 7 тысяч человек проверили на коронавирус за сутки в Санкт-Петербурге
18 потенциально зараженных коронавирусом сдали анализы в Ленинградской области
Генштаб объяснил, что будет с весенним призывом, когда военкоматы ушли на удаленку
Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 7 апреля 2020: неподтвержденный умерший и без новых заболевших
Многодетным семьям выплатят по 3 тысячи рублей на ребенка из-за коронавируса в Ленобласти
В Петербурге начали дезинфицировать дороги от коронавируса
Надежда Бабкина оказалась в больнице с подозрением на коронавирус