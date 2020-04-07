Нарушителя карантина, вернувшегося из Норвегии, с температурой госпитализировали в Санкт-Петербурге

7 Апр 2020 2020-04-07T12:01:07+03:00

Полиция выявила еще двоих нарушителей самоизоляции, которые отправились в пансионат «Заря» [видео]

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«Карантинный» патруль за сутки выявил троих нарушителей режима самоизоляции в Санкт-Петербурге. Как стало известно во вторник, 7 апреля 2020 года, полиция провела рейд по гражданам, которые вернулись из-за границы и должны находиться дома в течение 14 дней. Однако оказалось, что не все соблюдают важное правило для предотвращения распространения коронавируса.

- 23-летняя уроженка Архангельска 3 апреля вернулась из Норвегии. Ей было вручено предписание. Однако при полицейской проверке было установлено, что девушка предписание игнорировала и по месту проживания на улице Шевченко, находилась с другими людьми, чем создавала потенциальную угрозу здоровью окружающих, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

В Калининском районе 60-летний мужчина, вернувшийся из Турции 24 марта, также нарушил карантин. Выяснилось, что он несколько раз ездил по городу на своей машине. Полиция застала мужчину дома на Суздальском проспекте.

Двоих нарушителей отправили в пансионат «Заря», а также выписали протокол об административном правонарушении.

Еще один 21-летний парень, который также 3 апреля вернулся из Норвегии из учебной командировки, нарушил карантин. Когда полиция нашла его, то у молодого человека была температура, о которой он никому не сообщил. Юношу экстренно госпитализировали в больницу имени Боткина.

Сейчас полиция проводит проверку и выясняет, с кем общались нарушители.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/771470" frameborder="0"></iframe> Нарушителей карантина по коронавирусу отправили в обсервацию и Боткина в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU