2020-04-07T12:01:05+03:00
Происшествия

Грабитель угрожал перерезать горло женщине в электричке на Лугу

Мужчина приставил нож к шее и потребовал отдать деньги
Петр КИБЕР
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В электричке грабитель напал на пассажирку.В электричке грабитель напал на пассажирку.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Транспортные полицейские поймали 44-летнего мужчину, который поздним вечером понедельника угрожал перерезать горло пассажирке электрички. Все произошло в поезде, шедшем из Луги в Петербург.

- К полицейским обратилась женщина, которая рассказала, что в вагоне к ней подошел неизвестный мужчина и приставил нож к горлу. Угрожая расправиться, он потребовал деньги и ценности, - сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России.

Но пассажирка хоть и испугалась, но добро не отдала, а наоборот стала кричать и звать на помощь. Грабитель испугался, отпустил жертву и выскочил из вагона ближайшей станции Толмачево.

Приметы мужчины были переданы патрульным и вскоре один из нарядов задержал 44-летнего безработного. Сейчас подозреваемый задержан, по статье «Разбой» с применением холодного оружия ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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