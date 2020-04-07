Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 7 апреля 2020 года составило 4 человека
За минувшие сутки в Северной столице были зафиксированы 69 новых случаев заражения новой инфекцией. Но есть и положительные новости. Так, число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 7 апреля 2020 года составило четыре человека. Всего за все время пандемии в городе выздоровели 36 человек, еще трое в Ленинградской области.
- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 295 случаев заражения COVID-19. Выздоровело 36 человек. Умерло три человека. Отмечается, что по одной из смертей проводится проверка для уточнения, - сообщили в комитете здравоохранения города.
На 7 апреля в России зарегистрировано 7 497 новых случаев заражения коронавирусом в 81 регионе, Ленинградской области среди них нет. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.
Также за сутки порядка 7 тысяч человек были обследованы на коронавирус. В настоящий момент они ожидают результатов тестирования.
Режим полной самоизоляции в Санкт-Петербурге.Согласно последним данным, в Санкт-Петербурге число зараженных новым типом коронавирусной инфекции составляет 147 человек
ИСТОЧНИК KP.RU
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