2020-04-07T12:16:47+03:00
Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 7 апреля 2020 года составило 4 человека

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 7 апреля 2020 года [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Еще четыре человека вылечились от коронавируса в Санкт-ПетербургеЕще четыре человека вылечились от коронавируса в Санкт-ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН
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За минувшие сутки в Северной столице были зафиксированы 69 новых случаев заражения новой инфекцией. Но есть и положительные новости. Так, число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 7 апреля 2020 года составило четыре человека. Всего за все время пандемии в городе выздоровели 36 человек, еще трое в Ленинградской области.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 295 случаев заражения COVID-19. Выздоровело 36 человек. Умерло три человека. Отмечается, что по одной из смертей проводится проверка для уточнения, - сообщили в комитете здравоохранения города.

На 7 апреля в России зарегистрировано 7 497 новых случаев заражения коронавирусом в 81 регионе, Ленинградской области среди них нет. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.

Также за сутки порядка 7 тысяч человек были обследованы на коронавирус. В настоящий момент они ожидают результатов тестирования.

Режим полной самоизоляции в Санкт-Петербурге.Согласно последним данным, в Санкт-Петербурге число зараженных новым типом коронавирусной инфекции составляет 147 человек

ИСТОЧНИК KP.RU

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