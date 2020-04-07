Коммунальщикам запретили отключать воду и свет за долги

7 Апр 2020 2020-04-07T12:28:23+03:00

Людям, которые не смогли заплатить за услуги ЖКХ в сложной ситуации, дали отсрочку на полгода

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Правительство России дало передышку людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию из-за коронавируса. Тем, кто остался без работы и денег и просто не может заплатить по счетам, не будут отключать коммунальные услуги за долги.

- Для всех жителей нашей страны, независимо от их доходов, мы введем временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги - газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов, - приводит слова премьер-министра Михаила Мишустина kp.ru.

Глава правительства заверил, что россиянам не будут отключать свет, воду и так далее за долги, а также перестанут начислять пени за просрочку платежей, в том числе за капремонт.

Кроме того, малообеспеченным семьям не придется переоформлять субсидии по квартплате и ЖКХ. В случае, если период льгот истекает с 1 апреля по 1 октября 2020 года, их автоматически продлят на шесть месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU