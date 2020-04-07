2020-04-07T12:28:23+03:00
Общество

Коммунальщикам запретили отключать воду и свет за долги

Людям, которые не смогли заплатить за услуги ЖКХ в сложной ситуации, дали отсрочку на полгода
Петр КИБЕР
Поделиться:
Коммунальные услуги из-за долгов по ЖКХ никто отключать не будет.Коммунальные услуги из-за долгов по ЖКХ никто отключать не будет.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Правительство России дало передышку людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию из-за коронавируса. Тем, кто остался без работы и денег и просто не может заплатить по счетам, не будут отключать коммунальные услуги за долги.

- Для всех жителей нашей страны, независимо от их доходов, мы введем временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги - газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов, - приводит слова премьер-министра Михаила Мишустина kp.ru.

Глава правительства заверил, что россиянам не будут отключать свет, воду и так далее за долги, а также перестанут начислять пени за просрочку платежей, в том числе за капремонт.

Кроме того, малообеспеченным семьям не придется переоформлять субсидии по квартплате и ЖКХ. В случае, если период льгот истекает с 1 апреля по 1 октября 2020 года, их автоматически продлят на шесть месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Массовое заражение коронавирусом произошло в Покровской больнице Санкт-Петербурга
Большие очереди выстроились перед банками в Петербурге
Выплаты малоимущим семьям с детьми начнут выдавать с июня 2020 года в Санкт-Петербурге
На Ржевке коммунальщики спасли двух кошек, запертых в квартире после смерти хозяйки
Температура воздуха в Петербурге превысила 16 градусов тепла
Выплаты по 5 тысяч на детей постараются сделать как можно быстрее
Огромные пробки появились в Санкт-Петербурге на вторую неделю самоизоляции
Санкт-Петербург готовится встречать рейс из Бангкока с россиянами на борту
Тепловые сети в Красногвардейском районе модернизировали на семь месяцев раньше срока
В Петербурге побит температурный рекорд: воздух прогрелся до +15,4 градусов
Волонтеры начали доставлять помощь пенсионерам на самокатах по Санкт-Петербургу
BMW влетел в стоящий автобус на Пулковском шоссе
Две легковушки за ночь сожгли в Светогорске
Иномарка насмерть сбила велосипедиста на Менделеевской улице
Коммунальщикам запретили отключать воду и свет за долги
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 7 апреля 2020 года составило 4 человека
Грабитель угрожал перерезать горло женщине в электричке на Лугу
Нарушителя карантина, вернувшегося из Норвегии, с температурой госпитализировали в Санкт-Петербурге
Почти 7 тысяч человек проверили на коронавирус за сутки в Санкт-Петербурге
18 потенциально зараженных коронавирусом сдали анализы в Ленинградской области
Генштаб объяснил, что будет с весенним призывом, когда военкоматы ушли на удаленку
Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 7 апреля 2020: неподтвержденный умерший и без новых заболевших
Многодетным семьям выплатят по 3 тысячи рублей на ребенка из-за коронавируса в Ленобласти
В Петербурге начали дезинфицировать дороги от коронавируса
Надежда Бабкина оказалась в больнице с подозрением на коронавирус