Коммунальщикам запретили отключать воду и свет за долги
Правительство России дало передышку людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию из-за коронавируса. Тем, кто остался без работы и денег и просто не может заплатить по счетам, не будут отключать коммунальные услуги за долги.
- Для всех жителей нашей страны, независимо от их доходов, мы введем временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги - газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов, - приводит слова премьер-министра Михаила Мишустина kp.ru.
Глава правительства заверил, что россиянам не будут отключать свет, воду и так далее за долги, а также перестанут начислять пени за просрочку платежей, в том числе за капремонт.
Кроме того, малообеспеченным семьям не придется переоформлять субсидии по квартплате и ЖКХ. В случае, если период льгот истекает с 1 апреля по 1 октября 2020 года, их автоматически продлят на шесть месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU