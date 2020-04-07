2020-04-07T12:42:44+03:00
Происшествия

Иномарка насмерть сбила велосипедиста на Менделеевской улице

Под колесами автомобиля оказался 49-летний мужчина
Лилия КОЗЛОВА
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Велосипедиста сбили насмерть на Менделеевской улице / фото: скрин видео УГИБДД ПетербургаВелосипедиста сбили насмерть на Менделеевской улице / фото: скрин видео УГИБДД Петербурга
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Трагическое ДТП произошло в Санкт-Петербурге. Утром во вторник, 7 апреля 2020 года, на Менделеевской улице автомобилист за рулем иномарки сбил велосипедиста. От полученного удара, мужчина на двухколесном транспорте погиб на месте.

- Авария произошла в 8:46 часов утра 7 апреля. На Менделеевской улице, напротив дома 5, 28-летний водитель автомобиля «Форд» совершил наезд на велосипедиста, 49-летнего мужчину, - сообщили в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу.

В результате аварии, велосипедист погиб от полученных травм. На место ДТП прибыли сотрудники скорой помощи и дорожной полиции. Правоохранители проводят по факту произошедшего проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Напомним, что утром произошла жесткая авария на Волхонском шоссе. Два автомобиля буквально разбились всмятку. Причины ДТП также устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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