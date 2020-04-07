Две легковушки за ночь сожгли в Светогорске

7 Апр 2020 2020-04-07T12:53:49+03:00

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В маленьком областном городе Светогорске, граничащим с финской Иматрой, было неспокойно. Всего за несколько часов в разных районах сгорели два легковых автомобиля. И в обоих случаях это был поджог.

- В 01:03 в полицию поступило сообщение о том, что у дома 2А по ул. Кирова горит автомобиль. В 01:40 установлено, что в период с 00:00 до 00:30 неизвестный совершил поджог автомобиля «Ниссан Теана», принадлежащего женщине 1979 года рождения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Огонь уничтожил иномарку практически полностью. Хозяйка оценила ущерб в 350 тысяч рублей.

О втором эпизоде стало известно под утро. В полицию пришел 23-летний молодой человек, который рассказал, что ночью на неохраняемой стоянке у дома 5 по Лесной улице сгорела его «Лада». От старой «четырнадцатой» тоже остался только обугленный кузов.

Поджигателей обеих машин ищет полиция. Уголовные дела заведены по статье «Умышленное уничтожение имущества».

ИСТОЧНИК KP.RU