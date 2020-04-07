BMW влетел в стоящий автобус на Пулковском шоссе
Жесткая авария произошла на юге Санкт-Петербурга. Утром во вторник, 7 апреля, на Пулковском шоссе случилось массовое ДТП. Как рассказывают очевидцы ЧП, на дороге столкнулись сразу «легковушка» BMW, фура и стоящий у обочине автобус. Водитель иномарки попал в больницу.
- Авария на Пулковском шоссе а сторону города. В нас въехала BMW когда наш автобус стоял на остановке, - рассказал свидетель произошедшего.
Также он отметил, что следом в иномарку влетела фура. Однако на видео и фото, опубликованных с места аварии в социальной сети, грузовик стоит в метрах 10-15 от автобуса. Вероятно, по "легковушки" он прошел по касательной.
Водителя BMW с места аварии экстренно госпитализировали в больницу. О его состоянии ничего не сообщается.
Пассажиры автобуса не пострадали. У транспорта лишь отвалился угол корпуса с задней части. А иномарка «сплющилась» спереди.
На данный момент на месте аварии работают сотрудники дорожной полиции. После проверки они установят все обстоятельства произошедшего.
BMW и фура влетели в автобус на Пулковском шоссе в Петербурге .
ИСТОЧНИК KP.RU