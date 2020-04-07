BMW влетел в стоящий автобус на Пулковском шоссе

7 Апр 2020 2020-04-07T13:02:18+03:00

BMW и фура в летели в автобус в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

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Жесткая авария произошла на юге Санкт-Петербурга. Утром во вторник, 7 апреля, на Пулковском шоссе случилось массовое ДТП. Как рассказывают очевидцы ЧП, на дороге столкнулись сразу «легковушка» BMW, фура и стоящий у обочине автобус. Водитель иномарки попал в больницу.

- Авария на Пулковском шоссе а сторону города. В нас въехала BMW когда наш автобус стоял на остановке, - рассказал свидетель произошедшего.

Также он отметил, что следом в иномарку влетела фура. Однако на видео и фото, опубликованных с места аварии в социальной сети, грузовик стоит в метрах 10-15 от автобуса. Вероятно, по "легковушки" он прошел по касательной.

Водителя BMW с места аварии экстренно госпитализировали в больницу. О его состоянии ничего не сообщается.

Пассажиры автобуса не пострадали. У транспорта лишь отвалился угол корпуса с задней части. А иномарка «сплющилась» спереди.

На данный момент на месте аварии работают сотрудники дорожной полиции. После проверки они установят все обстоятельства произошедшего.

BMW и фура влетели в автобус на Пулковском шоссе в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU