Волонтеры начали доставлять помощь пенсионерам на самокатах по Санкт-Петербургу

7 Апр 2020 2020-04-07T13:20:14+03:00

Волонтеры стали в пять раз быстрее доставлять заказы пенсионерам, находящимся на карантине в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Скорость выполнения заказов граждан, находящихся на самоизоляции, увеличилась в пять раз

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В Санкт-Петербурге во время режима самоизоляции из-за коронавируса, пенсионерам старше 65 лет помогают волонтеры. Так, во вторник, 7 апреля 2020 года, стало известно, что активисты, работающие на территории Василеостровского района значительно увеличили скорость выполнения заказов, пересев на самокаты.

- С помощью современного мобильного средства передвижения доставлять продукты и лекарства жителям старшего возраста, находящимся в самоизоляции, получается значительно быстрее. Волонтеры признаются, что скорость выполнения заказов увеличилась примерно в 5 раз, - сообщили в Смольном.

Электросамокатами поделилась фирма, сдающая их в аренду. Поскольку в период карантина самокаты простаивали, то директор фирмы решил одолжить их ради добрых дел.

Напомним, что все граждане старше 65 лет, а также люди, находящиеся на карантине после возвращения из-за границы, могут воспользоваться помощью волонтеров. Активисты петербургского «Красного креста» доставляют пенсионерам продукты и лекарства, чтобы они не выходили из дома.

Чтобы дать заявку, надо позвонить:

- в общий колл-центр Всероссийского проекта #Мывместе по телефону 8-800-200-34-11,

- на собственную горячую линию: (812) 571-10-91 (с 10.00 до 18.00 по будням).

ИСТОЧНИК KP.RU