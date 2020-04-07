Санкт-Петербург готовится встречать рейс из Бангкока с россиянами на борту

7 Апр 2020 2020-04-07T13:37:07+03:00

Всем прибывшим измерят температуру, каждому нужно будет пройти анкетирование и сдать анализы на COVID-19 Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

Граждане России, застрявшие из-за пандемии коронавируса в Тайланде, сегодня, 7 апреля 2020 года, смогут вернуться домой. Для их эвакуации посольство РФ организовало два рейса – в Москву и в Петербург. В Северной столице ожидают прибытие 187 россиян. Прилететь в Пулково они должны в 17.00. Пассажиров первыми встретят сотрудники Роспотребнадзора.

- Всем, кто прилетает, мы будем мерить температуру, также каждому нужно будет заполнить анкету и сдать анализы на коронавирус, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе надзорного ведомства. – Их направят в особую зону, где врачи у каждого возьмут биоматериал, чтобы в дальнейшем направить его на лабораторное исследование.

После этого жителей Петербурга организованно развезут по домам, а те, кто в городе на Неве проездом, будут вынуждены на пару недель задержаться. Их автобусом доставят в пансионат «Заря», где сейчас находится обсерватор. Все вернувшиеся из Бангкока будут обязаны соблюдать режим строгой самоизоляции в течение 14 дней.

Болен ли кто-то из них коронависрусом, станет известно в срок от одного до четырех дней, когда придут результаты анализов.

ИСТОЧНИК KP.RU