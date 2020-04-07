Тепловые сети в Красногвардейском районе модернизировали на семь месяцев раньше срока

7 Апр 2020 2020-04-07T13:33:22+03:00

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Теплоэнергетики завершили перекладку 3300 метров теплосетей на территории муниципального округа Пороховые в Санкт-Петербурге. Строительно-монтажные работы полностью закончились в марте 2020 года – на семь месяцев раньше указанного в госконтракте срока. Реконструкция повысит надежность теплоснабжения в домах более 10 000 горожан. Среди них – 17 жилых домов, четыре лечебных учреждения, один детский сад, одна школа и телефонная станция.

- Сроки перекладки изношенных сетей в районе затянулись в связи с неисполнением предыдущим подрядчиком ООО «ПИК» обязательств по контракту. В феврале 2019 года предприятие разорвало контракт с компанией, а в марте прошлого года УФАС Санкт-Петербурга включило ООО «ПИК» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на три года, - сообщили в Смольном.

Новая подрядная организация ООО «Строймонтажкомплект», выбранная по итогам конкурса, возобновила работы в ноябре 2019 года. После завершения реконструкции и засыпки траншей на территории провели черновое благоустройство. С учетом опережения графика окончательно ее приведут в порядок весной. С наступлением агротехнического периода рабочие смогут уложить асфальт и восстановить газоны.

ИСТОЧНИК KP.RU