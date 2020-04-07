Огромные пробки появились в Санкт-Петербурге на вторую неделю самоизоляции

7 Апр 2020 2020-04-07T13:59:47+03:00

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Несмотря на введенный в Санкт-Петербурге режим самоизоляции, в городе образовались пробки. Во вторник, 7 апреля 2020 года, общая загруженность дорог составляет всего два балла, однако есть и дороги, где автомобилистов скопилось настолько много, что образовались серьезные заторы.

- Рекордно длинная на 12 часов утра пробка образовалась на внутренней стороне КАД от Комендантского проспекта до проспекта Энгельса. Длина затора – 11,3 километра, - сообщает сервис «Яндекс».

Также в 10 часов утра наиболее загруженной магистралью оказался Московский проспект – 5 баллов из центра и 4 балла в центр города. Еще одна пробка на Дороге жизни от Александровской улицы до Приютинской улицы продержалась 2 часа 40 минут. На Планерной улице автомобилисты простояли 40 минут.

На ряде дорог было отмечено нехарактерно свободное для данного времени движение. Это Кубинская улица - Митрофаньевское шоссе в центр, проспект Стачек в центр, Приморский проспект в центр. Везде ноль баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU