Выплаты по 5 тысяч на детей постараются сделать как можно быстрее

7 Апр 2020 2020-04-07T14:11:59+03:00

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Депутаты петербургского парламента пообещали как можно скорее принять все необходимые законы, чтобы малообеспеченные семьи с детьми получили финансовую помощь. Ежемесячные выплаты дадут семьям, в которых воспитываются дети от трех до семи лет и размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума в расчете на человека. Деньги дадут на каждого ребенка.

- Мы оперативно подготовили законопроект, чтобы выплаты пособий на детей от 3 до 7 лет начать уже с июня, - заявил спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров.

Размер выплаты будет составлять 50 процентов от величины прожиточного минимума для детей, то есть в Петербурге она будет равна 5 тысячам 588 рублям. По подсчетам специалистов, денежную помощь получат 35 222 человека.

При этом выплаты не связаны с коронавирусом и покрывают период с 1 января 2020 года. То есть положенные деньги можно будет получить и за прошлые месяцы.

ИСТОЧНИК KP.RU