2020-04-07T14:15:17+03:00
Общество

Температура воздуха в Петербурге превысила 16 градусов тепла

Погода установила температурный рекорд впервые за 60 лет
Лилия КОЗЛОВА
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7 апреля температура воздуха в Петербурге превысила 16 градусов тепла7 апреля температура воздуха в Петербурге превысила 16 градусов теплаФото: Олег ЗОЛОТО
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Вторник, 7 апреля 2020 года, в Санкт-Петербурге выдался необычно теплым. В два часа дня термометры зафиксировали 16-градусную температуру на улице. И это после холодной, даже немного снежной ночи. Синоптики отмечают, что погода в Северной столице устанавливает очередной температурный рекорд.

- Сейчас в Санкт-Петербурге температура плюс 16 градусов по Цельсия, что на 11 градусов выше климатической нормы. Ощущается как плюс 10, влажность воздуха необычно низкая — до 25 процентов, - сообщил сервис «Яндекс».

В городе умеренный ветер – 6 метров в секунду, в порывами до 10,5 метров в секунду. Направление ветра юго-западное. Небо при этом ясное, облаков совсем не видно.

Отмечается, что погода установит серьезный температурный рекорд. Впервые за 60 лет 7 апреля будет таким теплым. Ожидается, что термометр покажет плюс 17 градусов. Осталось только подождать результатов итога дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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