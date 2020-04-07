2020-04-07T14:26:57+03:00
Дом. Семья

На Ржевке коммунальщики спасли двух кошек, запертых в квартире после смерти хозяйки

Теперь работники ЖКХ ищут тех, кто приютил бы мурлык
Петр КИБЕР
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На Ржевке спасли двух кошек после смерти их хозяйки. Фото: vk.com/guzha_krasnogvardeyskiyНа Ржевке спасли двух кошек после смерти их хозяйки. Фото: vk.com/guzha_krasnogvardeyskiy
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Трагическая, но обыденная история жизни и смерти произошла в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Здесь, в одной из квартир многоэтажки жила одинокая женщина, которая недавно умерла. А после ее смерти в запертой квартире остались две никому не нужные кошки, обреченные на голодную смерть.

- 3 апреля в районную администрацию и Жилагентство обратились жители дома 8/2 по улице Лазо, которые сообщили, что после смерти пенсионерки в ее квартире уже несколько дней сидят брошенные кошки, - сообщает на своей страничке ВКонтакте Жилищное агентство Красногвардейского района.

Коммунальщики решили, что бросать животных в беде нельзя, поэтому отправились на адрес, предварительно вызвав участкового сотрудников приюта «Ржевка». В присутствии полиции дверь в квартиру вскрыли и забрали оттуда двух истощенных кошек.

Пока мурлык передали в приют, но коммунальщики надеются, что у пушистых питомцев найдется новый дом и они не будут доживать век в клетках после смерти любимой хозяйки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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