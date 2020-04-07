Выплаты малоимущим семьям с детьми начнут выдавать с июня 2020 года в Санкт-Петербурге

7 Апр 2020 2020-04-07T14:53:40+03:00

Дополнительная поддержка на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет будет поступать ежемесячно

Изменить размер текста: A A

Малоимущие семьи с детьми в Санкт-Петербурге получат финансовую поддержку. Как стало известно во вторник, 7 апреля 2020 года, в Законодательное собрание внесен на рассмотрение законопроект, который предполагает выплаты на детей от 3 до 7 лет на ежемесячной основе.

- Выплата будет предоставлена семьям, размер среднедушевого дохода которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Санкт-Петербурге за второй квартал года, предшествующего году обращения. Размер выплаты – 50 процентов величины прожиточного минимума для детей за этот же период, - рассказали в Смольном.

В 2020 году выплату в размере 5 588 рублей могут получить 35 222 ребенка. Для ее получения необходимо подать заявление в администрацию района по месту жительства, в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг или по почте. Другие документы предоставлять не надо.

Выплаты планируется произвести с 1 июня с учетом их начисления с 1 января 2020 года. На эти цели из федерального бюджета поступила субсидия в размере более 873 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU