2020-04-07T15:01:35+03:00
Общество

Большие очереди выстроились перед банками в Петербурге

Люди стараются соблюдать дистанцию в 1,5 метра, но стоят у входа по полчаса [видео]
Петр КИБЕР
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В Петербурге перед банками и почтами выстроились очереди.В Петербурге перед банками и почтами выстроились очереди.Фото: Анна СУХОДОЕВА
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Длинные очереди выстроились в Петербурге перед отделениями банков, у почты и других организаций, которые продолжают работу в условиях пандемии коронавируса. Для того, чтобы снять или положить деньги, оплатить счета и прочее, приходится ждать по полчаса у входа.

- Очередь перед входом в банк на Ленинском 151, - пишут в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» местные жители.

На снятом и опубликованном видео хорошо заметно, что толкучки и суеты никакой нет, а люди даже стараются соблюдать рекомендованную дистанцию в полтора метра.

Подобная картина наблюдалась и на Чкаловском проспекте и в других районах города.

И хоть пользователи соцсетей шутят про то, что в банке наверное гречку выдают или туалетную бумагу, потому и ажиотаж, все объясняется довольно просто. Из-за введенных против коронавируса мер, внутрь помещений теперь пускают ограниченное количество человек. Это помогает избежать концентрации посетителей в одном закрытом месте и риска заражения.

Напомним, что накануне об огромной очереди перед входом в онкологический центр в Песочном сообщали его пациенты. Там причиной также стали меры против коронавируса. На территорию впускали по 10 человек, мерили им температуру и брали расписку, что они не имели контактов с зараженными. Это сделано, чтобы не остановить работу всего огромного медцентра.

Петербуржцы встали в очереди перед отделениями банков.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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