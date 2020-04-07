Во Всеволожске у пенсионерки в лифте отобрали 300 тысяч рублей

7 Апр 2020 2020-04-07T15:48:04+03:00

У пенсионерки из Ленобласти из сумки украли 300 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Полицейские Всеволожского района Ленобласти ищут неизвестную женщину, которая в подъезде многоэтажки напала на пенсионерку и украла у нее крупную сумму денег. При этом злодейка потеряла на месте преступления свои сумку и шарф.

- 6 апреля в 16:00 в полицию поступило сообщение от женщины 1944 года рождения о том, что в парадной дома 18, корпус 1 по улице Александровская у нее силой отобрали 300 тысяч рублей, лежавших в сумке, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Приехавшим на вызов оперативникам пенсионерка рассказала, что вместе с ней в лифт вошла незнакомая женщина и перед тем, как дверцы кабинки закрылись, выхватила сумку с деньгами, забрала наличные и убежала.

Приметы нападавшей потерпевшая описала как 27-30 лет на вид, около 150-160 сантиметров роста. Была одета в черную кофту с капюшоном, зеленую жилетку и темные штаны.

Полицейские изъяли с места ЧП записи камер наблюдения, а также осмотрели вещи, которые нападавшая оставила после себя. В сумочке нашлись три куска одноразового лезвия, сим-карта без телефона и сигареты.

По факту нападения заведено дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU