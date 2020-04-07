2020-04-07T16:07:53+03:00
Дом. Семья

В Ленинградском зоопарке рассказали, как живут животные во время карантина из-за коронавируса

Несмотря на временную самоизоляцию в Санкт-Петербурге, в зоопарке жизнь бьет ключом
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленинградском зоопарке рассказали, как кормят животных во время коронавирусаВ Ленинградском зоопарке рассказали, как кормят животных во время коронавирусаФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге с 31 марта 2020 года объявлен режим самоизоляции из-за коронавируса. Многие заведения закрылись еще раньше. В том числе Ленинградский зоопарк. Однако несмотря на карантин, жизнь там продолжается. Сотрудники зоосада показали, как проходят карантинные дни местных обитателей.

- Животные там, как и прежде гуляют по своим вольерам и нежатся на солнышке, правда, пока без посетителей. Парнокопытных гуанако в зоопарке начинают кормить раньше остальных обитателей. Они едят несколько раз в день сено и веники, - пишут «Невские новости».

Также сотрудники зоопарка показали, как кормят лосей и оленей. Оказалось, что первые очень любят соль, потому, что им жизненно необходима минеральная добавка к пище. Причем им дают специальную соль, а не обычную поваренную.

Сухопутные черепахи настоящие вегетарианцы. Их работники зоопарка кормят исключительно растительными продуктами. Однако, по словам зоотехника, если ей вдруг попадется, к примеру, мышь, она может сесть и ее. Сурков также кормят морковкой и капустой в основном.

Любимица петербуржцев беля медведица Хаарчаана ловит рыбу и горбушу прямо в бассейне. Она очень скучает по посетителям, которые всегда аплодировали ее трюкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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