2020-04-07T16:21:28+03:00
Общество

Ураганный ветер сменит тепло в среду в Санкт-Петербурге

МЧС предупредило горожан об ухудшении погоды 8 апреля 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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8 апреля в Петербурге ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду8 апреля в Петербурге ожидается усиление ветра до 15 метров в секундуФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Теплая, мягкая и солнечная погода в Санкт-Петербурге в среду, 8 апреля 2020 года, изменится. МЧС Северной столицы предупредило горожан об усилении ветра. Порывы будут достигать 15 метров в секунду. Необычная апрельская жара тоже спадет, но не сильно.

- 8 апреля в Санкт-Петербурге местами ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. Уберите хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна, а также поставьте машину в гараж, - посоветовали спасатели горожанам.

Что касается остальной погоды, то в ночь на среду петербуржцев ждет небольшой дождь. Днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 3-5 градуса, днем 9-11 градусов тепла. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем - повышаться.

Тем временем, 7 апреля, погода в Петербурге бьет температурные рекорды. Около двух часов дня термометр зафиксировал 16 градусов тепла, что на 10 градусов выше климатической нормы. Такого не было уже 60 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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